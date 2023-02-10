Sanayi üretimi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Aralık ayı sanayi üretimi verisini açıkladı. Buna göre sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde 2022 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,1 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %0,5 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %8,5 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,6 ARTTI



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde 2022 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,3 ve imalat sanayi sektörü endeksi %1,7 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,2 azaldı.