Sanayi üretimi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Mart ayı sanayi üretimi verisini açıkladı. Buna göre sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2023 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %10,4 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,4 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %7,8 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %5,5 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,0, imalat sanayi sektörü endeksi %6,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,2 arttı.