Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaSanayi üretimi belli oldu
HaberlerUzmanparaSanayi üretimi belli oldu

Sanayi üretimi belli oldu

Sanayi üretimi eylülde yıllık %2,4 azaldı.

11.11.2024 - 10:06 |
Sanayi üretimi belli oldu

Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2024 yılı Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,3 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %2,5 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,1 arttı.

Haberin Devamı

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,6 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,8 azaldı.

Sebze fiyatları arttı

Sebze fiyatları arttı

Başından vurulmuş halde bulunmuştu! Ümit Uysal'dan oğlunun sağlık durumuyla ilgili açıklama

Başından vurulmuş halde bulunmuştu! Ümit Uysal'dan oğlunun sağlık durumuyla ilgili açıklama