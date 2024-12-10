Sanayi üretimi belli oldu
Sanayi üretimi yıllık %3,1 azaldı.
10.12.2024 - 10:05 |
Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2024 yılı Ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %14,2 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %3,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %7,6 arttı.
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SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %0,9 AZALDI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %4,8 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,0 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,3 arttı.