Sanayi üretimi belli oldu

Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %0,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %2,7 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,0 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %2,5 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %4,8 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %3,1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,5 azaldı.