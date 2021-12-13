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Sanayi üretimi rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini yayımladı. Buna göre sanayi üretimi aylık yüzde 0.6, yıllık yüzde 8.5 arttı.

13.12.2021 - 10:01 |
Sanayi üretimi rakamları açıklandı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %9,2, imalat sanayi sektörü endeksi %9,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,5 arttı.

Sanayi üretimi aylık %0,6 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,3 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %0,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,1 arttı.

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