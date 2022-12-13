Sanayi üretimi verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı sanayi üretimi verilerini açıkladı. Buna göre sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,4 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %3,7 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,8 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %2,4 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %7,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi %2,5 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,1 azaldı.