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Sanayi üretimi yükseldi

Sanayi üretimi ocak ayında yıllık bazda %4,5 artarken, aylık bazda %1,9 yükseldi.

10.03.2023 - 10:07 |
Sanayi üretimi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Ocak ayı sanayi üretimi rakamlarını açıkladı. Buna göre sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2023 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %5,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %5,7 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,9 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %4,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi %2,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,4 arttı.

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