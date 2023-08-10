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Sanayi üretimi yükseldi

Sanayi üretimi haziranda aylık yüzde 1.6 oranında artarken, yıllık yüzde 0.6 oranında yükseldi.

10.08.2023 - 10:06 |
Sanayi üretimi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Haziran ayı sanayi üretimi verisini açıkladı.

Buna göre sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde 2023 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %11,6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %2,1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,4 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,6 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %4,2 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %2,3 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,1 azaldı.

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