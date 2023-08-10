Sanayi üretimi yükseldi
Sanayi üretimi haziranda aylık yüzde 1.6 oranında artarken, yıllık yüzde 0.6 oranında yükseldi.
10.08.2023 - 10:06 |
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Haziran ayı sanayi üretimi verisini açıkladı.
Buna göre sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde 2023 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %11,6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %2,1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,4 azaldı.
SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,6 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %4,2 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %2,3 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,1 azaldı.