Sanayide çalışan kişi başına üretim düştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Temmuz-Eylül 2024 dönemine ilişkin verimlilik istatistiklerini açıkladı. Buna göre, takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi, söz konusu zaman diliminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,4 azaldı.

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Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,48 düştü.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde toplam sanayide çalışılan saat başına üretim endeksi, yıllık bazda yüzde 0,3 yükselirken çeyreklik bazda yüzde 1,53 düşüş kaydetti.

EN FAZLA ARTIŞ ENERJİ ÜRETİMİNDE

Takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları verileri incelendiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksinde yıllık bazda en fazla artış, yüzde 2,72 ile enerji sektöründe gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışan kişi başına üretim endeksinde bir önceki çeyreğe göre en fazla artış, yüzde 0,35 ile dayanıklı tüketim malı sektöründe oldu.