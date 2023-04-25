Santander'in karı beklentilerin üzerine çıktı

Santander'in ilk çeyrekte net karı 2,57 milyar euro seviyesinde gerçekleşti. Beklenti ise 2,46 milyar euro kar elde edileceği yönündeydi. Bankanın vergi öncesi karı 4 milyar 95 milyon euro oldu.

Bankanın faaliyet gelirleri 7,79 milyar euro, harcamaları 6,15 milyar euro olurken, toplam gelir ise 13,77 milyar euro olan beklentilerin üzerinde 13 milyar 935 milyon euro seviyesinde gerçekleşti.