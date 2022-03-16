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'Savaş küresel ekonomik düzeni değiştirebilir'

Uluslararası Para Fonu (IMF), Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının büyümeyi yavaşlatarak, enflasyonu yükselterek tüm küresel ekonomiyi etkileyeceğini, uzun vadede küresel ekonomik ve siyasi düzeni temelden değiştirebileceğini bildirdi.

16.03.2022 - 07:25 |
'Savaş küresel ekonomik düzeni değiştirebilir'

İnternet sitesi üzerinden bir açıklama yapan IMF'den, Ukrayna'daki savaşın yarattığı insani acıların yanı sıra gıda ve enerji fiyatlarını artırdığı, enflasyonu ateşlediği ve satın alma güçlerini aşındırdığı vurgusu yapıldı.

Savaşın ticarete ve tedarik zincirlerine zarar verdiğini, aynı zamanda iş dünyası güvenini zayıflatarak, yatırımlarda belirsizlik yaratarak varlık fiyatlarını baskı altına soktuğunu da ifade eden IMF, yaşanan gelişmelerin gelişmekte olan piyasalardan sermaye çıkışlarını tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

IMF açıklamasında, Ukrayna savaşının ortaya çıkardığı yüksek enflasyon ve yavaş büyümenin Sahra Altı Afrika, Latin Amerika, Kafkaslar ve Orta Asya'da istikrarsızlık riskini büyüttüğünü de vurguladı.

Orta Doğu ve Afrika'da kötüleşen finansal şartların sermaye çıkışlarını ateşleyebileceğini belirten IMF, yüksek borç seviyeleri ve büyük finansman ihtiyacı olan ülkelerde büyüme için ters rüzgarların artacağı uyarısında bulundu.

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