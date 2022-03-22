Sberbank, Çin'e para transferi için çalışıyor

Sberbank, Çin'e para transferi için seçenekler üzerinde çalışıyor.

RIA Novosti'nin haberine göre Sberbank, Western Union ile çalışan Alipay'ın Rusya ve Belarus'tan para transferlerini 24 Mart'ta durduracağını açıklaması sonrasında para transferleri için hangi yöntemlerin kullanılabileceğini değerlendiriyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali kapsamında ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Rusya'yı SWIFT ödeme sisteminden çıkardıklarını açıklamıştı. Küresel para transferi sisteminden dışlanmasıyla birlikte Rusya'nın alternatif arayışları sürüyor. SWIFT, ülkeler arasındaki ticari ilişkilerde para transferi yapılabilmesi açısından dünyaca kabul görülen bir sistem olarak öne çıkıyor. Rusya'nın sistemin dışında bırakılması ülke ekonomisini oldukça zor bir duruma soktu.