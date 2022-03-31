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UzmanparaScholz 'ruble ile ödemeyi' kabul etmedi
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Scholz 'ruble ile ödemeyi' kabul etmedi

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Başbakan Olaf Scholz'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde doğal gaz için ödemelerin ruble olarak yapılmasını kabul etmediğini söyledi.

31.03.2022 - 11:07 |
Scholz 'ruble ile ödemeyi' kabul etmedi

Hebestreit, Başbakan Scholz'un Rusya'ya enerji ödemelerinin sadece euro ve ABD doları olarak yapılacağı yönünde G7 anlaşmasına bağlı olduğunu vurguladı.

Sözcü, Putin'in Avrupalı ortaklarının değiştirmeleri gereken bir şey olmadığını, ödemeleri hala euro olarak yapabileceklerini, bu ödemeleri Gazprombank'a transfer edebileceklerini ve sonrasında rubleye çevirebileceklerini söylediğini de vurguladı.

"Scholz bu prosedürü kabul etmedi, prosedürü daha iyi anlamak için yazılı bilgi talep etti" diye konuşan Hebestreit, G7'de varılan anlaşmanın geçerli olmaya devam ettiğini vurguladı.

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