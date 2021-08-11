SEC Başkanı'ndan kripto para açıklaması
ABD'li finansal piyasalar regülatörü SEC'in Başkanı Gary Gensler, Senatör Elizabeth Warren'a gönderdiği mektupta kripto paralar konusunda daha fazla yetkiye ihtiyaç duyduklarını belirtti.
11.08.2021 - 14:20 |
Gensler, kripto para borsalarına yönelik regülasyon adımları atılması çağrıları ile tanınan Senatör Warren'a gönderilen mektupta, şu an için kripto para platformlarını kullanan yatırımcıların yeterince korumaya sahip olmadıklarını düşündüğünün altını çizdi.
7 Temmuz'da Warren tarafından gönderilen mektuba cevaben yazılan değerlendirmede menkul kıymete benzer statüdeki kripto para ürünlerinin SEC'in yetkisinde olması gerektiği görüşü de belirtildi.
Gensler, katıldığı Aspen Güvenlik Forumu'nda da benzer değerlendirmelerde bulunmuştu.