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SEC Başkanı'ndan kripto para açıklaması

ABD'li finansal piyasalar regülatörü SEC'in Başkanı Gary Gensler, Senatör Elizabeth Warren'a gönderdiği mektupta kripto paralar konusunda daha fazla yetkiye ihtiyaç duyduklarını belirtti.

11.08.2021 - 14:20 |
SEC Başkanı'ndan kripto para açıklaması

Gensler, kripto para borsalarına yönelik regülasyon adımları atılması çağrıları ile tanınan Senatör Warren'a gönderilen mektupta, şu an için kripto para platformlarını kullanan yatırımcıların yeterince korumaya sahip olmadıklarını düşündüğünün altını çizdi.

7 Temmuz'da Warren tarafından gönderilen mektuba cevaben yazılan değerlendirmede menkul kıymete benzer statüdeki kripto para ürünlerinin SEC'in yetkisinde olması gerektiği görüşü de belirtildi.

Gensler, katıldığı Aspen Güvenlik Forumu'nda da benzer değerlendirmelerde bulunmuştu.

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