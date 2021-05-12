SEC, Bitcoin konusunda uyardı

Türkiye'de ABD'nin SPK'sı olarak bilinen regülatör kuruluş SEC tarafından yayınlanan raporda Bitcoin'in volatilitesi ve yatırımcılar için yarattığı riskler konusunda uyarıda bulunuldu.

Bitcoin vadeli piyasalar ve o piyasalara yatırım yapacak borsa yatırım fonlarına ilişkin raporda, yatırımcıların para koyacakları fonların açıklamalarını çok dikkatli okumaları, tüm paralarını kaybetme ihtimaline hazır olmaları uyarısında bulunuldu.

Açıklamada kripto para Bitcoin'in çok spekülatif bir varlık olduğunun altı çizildi. Bu alana yatırım yapan yatırımcıların farkında olduklarından fazla risk alabiliyor olabilecekleri kaydedildi.