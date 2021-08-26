Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaSEC'ten Alman Deutsche Bank'a soruşturma
HaberlerUzmanpara Haberleri SEC'ten Alman Deutsche Bank'a soruşturma

SEC'ten Alman Deutsche Bank'a soruşturma

ABD'de yetkililerin; Deutsche Bank'ın varlık yönetimi birimi DWS Group'un, varlıklarını yönetirken "sürdürülebilir yatırım" kriterini nasıl kullandığına ilişkin soruşturma açtığı iddia edildi.

26.08.2021 - 14:22 | | AA
SEC'ten Alman Deutsche Bank'a soruşturma

The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, DWS'ten kovulan bir çalışanın şirketi "sürdürülebilir yatırım" alanında yanlış bilgi vermekle suçlamasının ardından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve New York savcılığı harekete geçerek Deutsche Bank'ın varlık yönetimi birimi hakkında soruşturma başlattı.

Eski DWS Sürdürülebilirlik Başkanı Desiree Fixler, ağustosta DWS'yi çevresel, toplumsal ve yönetişim (ESG) yatırımlarında abartılı bilgi vermekle suçlamıştı.

Fixler, ESG entegrasyonundaki yetersizlikleri dile getirdiği için yıllık raporun yayımlanmasından bir gün önce, 11 Mart'ta işine son verildiğini açıklarken, haksız gerekçeyle işten çıkarıldığı için DWS'ye dava açmıştı.

DWS, Fixler'in iddialarını reddederek, şirketin ESG standartlarının sektör ortalamasının üzerinde olduğunu belirtmişti.

Söz konusu soruşturmanın, Deutsche Bank'ın, müşterisi olan eski ABD Başkanı Donald Trump ile olan ilişkilerine ve rüşvet skandalına ilişkin soruşturmadan sonra Washington'daki imajını düzeltmeye çalıştığı zamanda gelmesi dikkati çekti.

Öte yandan, Deutsche Bank, uluslararası rüşvet skandalıyla ilgili davanın kapatılması için ocak ayında ABD'li yetkililere yaklaşık 125 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

    bu haberleri kaçırma

    GÜNCEL HABERLER

    Yer: İstanbul... Görenleri şaşkına çeviren 'gizemli tabut'

    Yer: İstanbul... Görenleri şaşkına çeviren 'gizemli tabut'

    New York borsası yatay seyirle açıldı

    New York borsası yatay seyirle açıldı

    Taliban'dan El Kaide savunması: 'Kanıt yok!'

    Taliban'dan El Kaide savunması: 'Kanıt yok!'

    ABD'li yetkili: Kabil'deki patlamada 3 ABD'li asker yaralandı

    ABD'li yetkili: Kabil'deki patlamada 3 ABD'li asker yaralandı

    Avcılar'da kulübedeki yangın elektrik tellerine sıçradı

    Avcılar'da kulübedeki yangın elektrik tellerine sıçradı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yer: İstanbul... Görenleri şaşkına çeviren 'gizemli tabut'

    Yer: İstanbul... Görenleri şaşkına çeviren 'gizemli tabut'

    Sıradaki Haber
    Kredi çekecekler dikkat! Yeni tedbirler geliyor

    Kredi çekecekler dikkat! Yeni tedbirler geliyor

    Sıradaki Haber
    İşte 2022-2023 zamlı memur maaşları

    İşte 2022-2023 zamlı memur maaşları

    Sıradaki Haber
    26 Ağustos korona tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı bugünkü vaka sayısını paylaşıyor...

    26 Ağustos korona tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı bugünkü vaka sayısını paylaşıyor...

    Sıradaki Haber