SEC'ten Ethereum fonu için yanıt bekleniyor

2019 yılında Bitcoin'e dayalı borsa yatırım fonu için SEC'e başvuran ancak olumlu yanıt alamayan kuruluşun nisan ayında Ethereum'a dayalı borsa yatırım fonu başvurusunda bulunduğu bildirildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada fon başvurusu kapsamında CBOE'de adi hisse ihracı planlandığı belirtildi. Başvurunun belirlenen karar tarihi 27 Temmuz olsa da halen SEC tarafından değerlendirildiği vurgulandı.