Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaSektörel Enflasyon Beklentileri yayımlandı
HaberlerUzmanparaSektörel Enflasyon Beklentileri yayımlandı

Sektörel Enflasyon Beklentileri yayımlandı

Yıllık enflasyon beklentileri eylülde piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkı için geriledi.

25.09.2025 - 11:14 | | AA
Sektörel Enflasyon Beklentileri yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

Haberin Devamı

Buna göre, eylülde 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,59 puan azalarak yüzde 22,25'e, reel sektör için 0,90 puan azalarak yüzde 36,80'e ve hanehalkı için 1,08 puan azalarak yüzde 52,99'a geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,20 puan azalarak yüzde 27,35 olarak kayıtlara geçti.

Son dakika... İsrail Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu

Son dakika... İsrail Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu

Erdoğan’ın BM'de gösterdiği Gazze fotoğraflarını çeken muhabirler konuştu: Gurur ve acı içindeyim

Erdoğan’ın BM'de gösterdiği Gazze fotoğraflarını çeken muhabirler konuştu: Gurur ve acı içindeyim