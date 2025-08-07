Siemens'in karı ve geliri beklentileri aştı

Şirket, 30 Haziran'da sona eren üç aylık dönemde net karını bir önceki yılın aynı dönemindeki 1,98 milyar eurodan 2,05 milyar euroya yükseltti. Analistler karın 1,8 milyar euro olacağını öngörüyordu.

Karşılaştırılabilir bazda gelirleri de %5 artışla 19,38 milyar euroya ulaşarak, analistlerin 19,24 milyar euro gelir tahminlerinin üzerine çıktı. Bu başarılı performans, şirketin oynak küresel piyasa koşullarına rağmen sağlam sonuçlar elde ettiğini gösteriyor.

Siemens'in güçlü performansı, karşılaştırılabilir bazda %28 artışla 24,72 milyar euroya yükselen sipariş girişleriyle de desteklendi. Ancak, şirketin endüstriyel iş kolundan elde ettiği kar 3,03 milyar eurodan 2,82 milyar euroya geriledi.

Dijitalleşme ve sürdürülebilirliği temel büyüme motorları olarak belirten şirket, finansal 2025 yılı için daha önce açıkladığı karşılaştırılabilir gelir büyümesi beklentisini %3 ila %7 arasında koruduğunu teyit etti.