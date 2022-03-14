'Sıkı para politikası resesyona yol açabilir'

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD ekonomisinin güçlü olduğunu ancak enflasyonun bir problem olarak ortaya çıktığını ve Rusya'ya Ukrayna'ya yönelik saldırısı için uygulanan yaptırımların ABD'ye de etkileri olacağının bilincinde olduklarını söyledi.

Enflasyon ile mücadele için uygulanacak sıkı bir para politikasının resesyona yol açabileceğini belirten Yellen, ancak Fed'in gerekli dengeyi sağlama kabiliyetine güvendiğini ifade etti.

Yellen, "Fed'in bir resesyona yol açmadan enflasyonu kontrol altına alabileceğine güveniyorum. Enflasyona ve Rusya-Ukrayna durumunun neden olduğu problemlere rağmen güçlü bir ekonomi görüyorum, ekonominin bunun üstesinden geleceğine inanıyorum" diye konuştu.

Hazine Bakanı yaptığı açıklamada artan petrol fiyatlarının etkisi ile ABD'de benzin fiyatlarında yaşanan yükselişe karşı tüketicileri rahatlatmak üzere vergi indirimi uygulamanın seçenekler arasında olduğunu da belirtti.