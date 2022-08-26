'Sıkı para politikasına ihtiyaç var'

Kansas City Fed'in ev sahipliğinde düzenlenen Jackson Hole Sempozyumu'nun açılışında konuşan Powell, enflasyonun kontrol altına alınması için sıkı para politikasının bir süre daha yavaş büyüme, zayıf bir iş gücü piyasası ve hanehalkları ile işletmeler için "biraz acı" anlamına geldiğini vurguladı.

"Enflasyonu düşürmek büyük olasılıkla uzun bir dönem için trendin altında bir büyüme gerektirecek" diye konuşan Powell, "Enflasyonu düşürmenin talihsiz maliyetleri var, ancak fiyat istikrarını yeniden tesis etmemek çok daha büyük acı anlamına gelir" ifadelerini de kullandı.

20-21 Eylül tarihlerinde yapılacak FOMC toplantısında faizler konusunda nasıl bir adım atılacağı ile ilgili işaret vermeyen Powell, faiz artırım oranı belirlenirken kararın tamamen temmuz toplantısından sonra gelen verilere bakılarak verileceğini vurguladı.