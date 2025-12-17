Şimşek, Bahreyn Milli Günü programında konuştu

Bakan Şimşek, Ankara'da bir otelde düzenlenen Bahreyn Milli Günü programında yaptığı konuşmada, Türkiye ile Bahreyn arasındaki ilişkilerin yalnızca diplomatik bağlarla sınırlı olmayan, karşılıklı güvene, ortak değerlere ve güçlü bir vizyona dayanan köklü ilişkiler olduğunu söyledi.

Tüm alanlarda mükemmel seviyede olan işbirliğini derinleştirmeye genişletmeye kararlı olduklarını vurgulayan Şimşek, "Mevcut işbirliği mekanizmalarımız, ülkelerimize somut, dengeli ve karşılıklı kazanımlar sağlamaktadır. Eş başkanlığını yürüttüğüm Türkiye Bahreyn Karma Ekonomi Komisyonu (KEK) bu mekanizmaların başında gelmektedir. KEK toplantılarımızda, ticaretin artırılmasından yatırımların teşvikine kadar, sağlık ve turizm ortak projelerinden tarım ve gıda güvenliğine, enerji, lojistik, finansal işbirliğine kadar birçok alanda somut adımlar atıyoruz. Bu çerçevede sekizinci dönem KEK toplantısını 2026 Mayıs ayında Ankara'da gerçekleştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuştu.

Şimşek, bu toplantının yeni işbirliği fırsatlarının önünü açacağına inandığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bahreyn'in vizyon 2030 hedeflerini yakından takip ediyoruz. Ekonomide sektörel çeşitlenme, sürdürülebilir büyüme, dijital dönüşüm ve insan kaynaklarının güçlendirilmesi alanlarındaki hedefleriniz, Türkiye'nin tecrübesi ve kapasitesiyle güçlü bir şekilde örtüşüyor. Türkiye sanayideki üretim çeşitliliği, güçlü altyapısı, yenilikçi AR-GE ekosistemi ve nitelikli insan kaynağı sayesinde bölgesinde önemli bir üretim ve yatırım merkezidir. Dolayısıyla ülkelerimizin ekonomik yapıları aslında birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Bu doğrultuda, yenilenebilir enerji, savunma sanayi ve ileri teknolojiler, yapay zeka, turizm, sağlık turizmi, inşaat gibi alanlarda ortak projeler geliştirebileceğimize inanıyorum."

Bakan Şimşek, Türkiye ile Körfez İş Birliği Konseyi arasında müzakereleri süren Serbest Ticaret Anlaşması'nı stratejik bir adım olarak gördüklerini dile getirerek, "Bu anlaşma tamamlandığında bölgesel ticareti derinleştirerek ekonomik ortaklığımızı yeni bir seviyeye taşıyacaktır. Dolayısıyla bölge ülkeleri olarak önümüzde büyük fırsatlar var. Orta ve uzun vadeli bir bakış açısıyla iki ülke için kalıcı değer üreten, başarı hikayeler yazacağımıza yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.