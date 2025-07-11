Şimşek ödemeler dengesi verisini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan mayıs ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.



Mayıs ayında, yıllık cari açığın 16 milyar dolar seviyesinde yatay seyrettiğini, dış ticaret ve cari işlemler dengesinin de beklentiler doğrultusunda gerçekleştiğini belirten Şimşek, şunları kaydetti:



"Sürdürülebilir seviyelerde olan cari açığın milli gelire oranının, bu yıl yaklaşık yüzde 1,5 ile OVP tahminimizin altında kalmasını bekliyoruz. Programımız sayesinde cari dengede sağladığımız iyileşme, dış finansman ihtiyacını ve dış borcun milli gelire oranını azaltıyor. Bu gelişmeler, makrofinansal istikrarımızı güçlendirirken ekonomimizin direncini artırıyor."