Şimşek sadeleştirme adımlarını değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın sadeleştirme adımlarının daha iyi işleyen piyasa ekonomisi için önemli olduğunu belirterek, "Amaç krediye erişimi kolaylaştırmak ve TL'ye geçişi özendirmek" ifadelerini kullandı.

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Şimşek, Merkez Bankası'nın sadeleştirme kararlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bankanın bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarına dikkati çeken Şimşek, "Daha iyi işleyen bir piyasa ekonomisi için önemli sadeleşme adımları. Amaç krediye erişimi kolaylaştırmak ve TL'ye geçişi özendirmek" değerlendirmesinde bulundu.