Societe Generale'dan kritik tahmin
Societe Generale tarafından hazırlanan raporda dolarda zayıflama ile EUR/USD'nin gelecek haftalarda 1,20 seviyelerine yükselmesinin beklendiği belirtildi.
02.09.2021 - 12:49 | | Foreks
Dolarda yukarı yönlü trendin ancak Fed'in faiz adımlarına ilişkin beklentilerin netleşmesi ile mümkün olacağı yorumu yapıldı.
Westpac tarafından hazırlanan raporda da 1,17'nin altında uzun süre kalamayan EUR/USD'nin ECB'nin PEPP'de alımları azaltması yönünde beklentilerle 1,21-1,22 seviyelerine yükselebileceği değerlendirmesi yapıldı.
Kuruluş, Euro Bölgesi'nde artan enflasyon ile ECB'nin varlık alımlarında son çeyrekte azalışa gidebileceği yorumunu yaptı.
EUR/USD halihazırda 1,1844 ile düne göre yatay bir seyir gösteriyor.