Societe Generale'dan kritik tahmin

Dolarda yukarı yönlü trendin ancak Fed'in faiz adımlarına ilişkin beklentilerin netleşmesi ile mümkün olacağı yorumu yapıldı.

Westpac tarafından hazırlanan raporda da 1,17'nin altında uzun süre kalamayan EUR/USD'nin ECB'nin PEPP'de alımları azaltması yönünde beklentilerle 1,21-1,22 seviyelerine yükselebileceği değerlendirmesi yapıldı.

Kuruluş, Euro Bölgesi'nde artan enflasyon ile ECB'nin varlık alımlarında son çeyrekte azalışa gidebileceği yorumunu yaptı.

EUR/USD halihazırda 1,1844 ile düne göre yatay bir seyir gösteriyor.