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Solana ilk 10 kripto para arasına girdi

Fiyatı 64 doları aşan Solana, ilk 10 kripto para arasına girdi.

16.08.2021 - 14:30 | | Foreks
Solana ilk 10 kripto para arasına girdi

Kripto para biriminin yükselmesinde Solanart tarafından geliştirilen NFT koleksiyonuna gelen yüksek talebin etkisi görüldü. Solana ilk 30 kripto para listesinde yer alırken yükseliş sonrasında ilk 10 arasına girdi.

Solana hisseleri son 24 saat içinde 64 doları aşarak zirveyi test etti. Son 7 günde %59 değer kazanan kripto paranın piyasa hacmi 17,7 milyar dolara ulaştı. Solana halihazırda 61,695 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

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