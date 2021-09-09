Solana rekor üstüne rekor kırıyor

7 Eylül Salı günü Orta Amerika ülkesi El Salvador’un Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul etmesiyle 52 bin 900 dolar seviyesine kadar yükselen Bitcoin ardından gelen yoğun satışın etkisiyle piyasayı altüst etti. 42 bin 800 dolar seviyesine kadar gerileyen Bitcoin yüzde 20 değer kaybederken, fiyatlardaki sert düşüş altcoinleri de derinden etkiledi. Bu gelişmelerle birlikte ‘altcoinlerin kralı’ Ethereum, 3 bin 750 dolar seviyelerinden 3 bin dolara kadar geri çekilerek yüzde 20 kayıp verirken, en yüksek hacimli kripto paralarda büyük düşüşler gözlendi.

Büyük çöküşün yaşandığı günün akşamı kripto para piyasası tamamen kırmızıya bürünürken satış furyasında fitili ateşleyen Bitcoin madencileri oldu. Son dönemlerde defalarca 50 bin dolar seviyesinin üzerine çıkan ancak burada kalıcılığını koruyamayan lider kripto parada madenciler yaşanan sıkışıklığı fırsat bilerek kar satışına geçtiler.

Fiyatların sert düşmesiyle birlikte yatırımcılar uzun pozisyonlarını kapatıp panik satışına geçtiler. Bu sebepten ötürü fiyatlar dip seviye olan 42 bin dolara kadar geri çekildi.

Yaşanan geri çekilme sonrası ise düşüşü fırsata çeviren balinalar Bitcoin’de alıma geçtiler. 42 bin dolardan Bitcoin toplayan balinalar fiyatların 46 bin dolar seviyesine kadar yükselerek toparlanma kaydetmesinde etkili oldular.





YATIRIMCILAR DİKKATLİ OLMALI

Özellikle büyük düşüşlerde yaşanan panik satışları yüksek fiyattan alım yapan yatırımcıların yüklü miktarda kayıp yaşamasına neden oluyor. Bu tip durumlarda yatırımcıların hamle yaparken temkinli olması ve aceleci davranmaması öneriliyor.

EL SALVADOR FIRSATA ÇEVİRDİ

Öte yandan yaşanan büyük çöküşte fiyatların dip seviyeye geçmesiyle balinaların yaptığı alım haricinde Orta Amerika ülkesi olan El Salvador’un 150 Bitcoin alması piyasada dikkat çeken bir hamle olarak öne çıktı. Düşük fiyattan 150 adet Bitcoin alan El Salvador bu gelişmeyle birlikte Bitcoin varlığını 550 adete çıkardı.

ANALİSTLERDEN BITCOIN TAHMİNLERİ

Piyasada yaşanan çöküşten önce bazı analistler Bitcoin fiyatlarının Yükselen Takoz Formasyonu’nun en tepesinde olduğunu ve fiyatın 30 bin dolar seviyesine kadar geri çekileceğini öngörmüştü.

Bazı analistler ise kısa süreli düzeltme hareketlerinin olabileceğini ancak fiyatın önce 60 bin dolar ardından yıl sonu itibarıyla 100 bin dolara kadar yükseleceğini öngörüyor. Piyasanın öncüsü Bitcoin, bugün önceki kapanış seviyesinin üzerinde 47 bin dolar civarında işlem görüyor. Salı günü gerçekleşen büyük çöküşün etkisiyle birlikte fiyatlar 20 günlük hareketli ortalama seviyesinin altında bulunuyor.

ETHEREUM İÇİN 9 BİN DOLAR ÖNGÖRÜSÜ

Ethereum fiyatları ise geçtiğimiz ağustos ayından bu yana yatırımcısına kazandırdı. 5 Ağustos’ta Ethereum ağ geliştiricilerinin getirdiği Londra güncellemesi ile birlikte piyasada fazla bulunan Ethereum miktarı yakılarak yükseliş trendi hız kazandı. Son zamanlarda Ethereum tabanlı NFT koleksiyonlarına gelen yoğun talebin etkisiyle 4 bin dolar seviyesine kadar yükselen Ethereum, yaşanan büyük çöküşle beraber 3 bin dolar seviyesine kadar geri çekildi. Bugün itibarıyla Ethereum fiyatları toparlanma kaydederek 3 bin 500 dolar civarında hareket ediyor.

Analistler Bitcoin’de olduğu gibi Ethereum’da da düzeltme hareketlerinin yaşanacağını ancak ilk etapta fiyatın 5 bin dolar ardından 9 bin dolar seviyesine kadar yükseleceğine yönelik tahminde bulunuyorlar.





PİYASA BUGÜN TOPARLANIYOR

En yüksek hacimli kripto paraların tamamı bugün itibarıyla toparlanma gösteriyor. 24 saatlik hareketine bakıldığında Bitcoin yüzde 1.84, Ethereum yüzde 4.18, Cardano yüzde 8.32, Solana yüzde 26.76, Ripple yüzde 3.26, Dogecoin yüzde 3.56, Polkadot ise yüzde 5.94 oranında primli seyrediyor.

SOLANA REKORA DOYMUYOR

Özellikle son 1 ay içerisinde NFT koleksiyonuna gelen yoğun talebin etkisiyle yükselişe geçen ve en yüksek hacimli kripto paraları tahtından eden Solana gösterdiği performansla piyasanın yükselen yıldızı olmaya devam ediyor. Solana bugün 216 dolar seviyesini test ederek rekor kırdı. Bu gelişme ile birlikte 61 milyar dolar piyasa değerine ulaşan Solana, Ripple’ı geride bırakarak en yüksek hacimli 6’ncı kripto para birimi oldu. (Yatırım tavsiyesi değildir)