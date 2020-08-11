Son dakika... Altın fiyatlarında sert gerileme!

Emtia piyasasının son günlerdeki en hareketli aktörü altın bugün sert fiyat hareketlerine sahne oldu. Ons altının psikolojik sınır olan 2000 doların altına gerilemesiyle birlikte satışlar hız kazandı.

Koronavirüs pandemisi ve ABD-Çin arasındaki gerilim yatırımcıları güvenli liman olarak tabir edilen altına yönlendirdi. Dünya genelinde merkez bankalarının da düşük faiz politikası nedeniyle altına olan talepte artış yaşanıyor.

Ons altının 2000 dolar seviyesini aşmasıyla birlikte yeni rekorların gelebileceği açıklamasında bulunan bazı uzmanlar bir yandan da bu seviyenin kritik olduğunu ve satışların gelmesiyle birlikte yatırımcıların büyük zarar edebileceğini belirtmişti.

Ons altın bugün en düşük 1990 dolar, en yüksek ise 2030 dolar seviyesini gördü. Ons altında fark 40 dolar oldu. Buna paralel olarak gram altın fiyatları ise en düşük 469.2 lira, en yüksek 478.9 lira seviyesini gördü.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, dolar endeksinin 92.5 düzeyine doğru geri çekildikten sonra, gerek beklentilerden daha iyimser ABD verileri, gerekse teşvik paketine ilişkin iyimser beklentilerle destek bulmasının, "kaçınılmaz olarak" ons altının güç kaybetmesine neden olduğuna dikkat çekti.