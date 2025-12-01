Son dakika: Büyüme rakamları açıklandı

GSYH 2025 yılı üçüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,7 arttı.

İNŞAAT SEKTÖRÜ 2025 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE %13,9 ARTTI

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2025 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat %13,9, finans ve sigorta faaliyetleri %10,8, bilgi ve iletişim faaliyetleri %10,1, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar %9,6, diğer hizmet faaliyetleri %7,1, sanayi sektörü %6,5, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri %6,3, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %4,4, gayrimenkul faaliyetleri %4,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %2,1 arttı. Tarım sektörü ise %12,7 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %1,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2025 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,4 arttı.

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %41,6 artarak 17 trilyon 424 milyar 718 milyon TL oldu. GSYH'nin üçüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 432 milyar 880 milyon olarak gerçekleşti.

HANEHALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI 2025 YILININ ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE %4,8 ARTTI

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2025 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %4,8 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %0,8, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %11,7 arttı.

MAL VE HİZMET İHRACATI 2025 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE %0,7 AZALIRKEN İTHALATI %4,3 ARTTI

Mal ve hizmet ihracatı, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %0,7 azalırken ithalatı %4,3 arttı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ 2025 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE %41,1 ARTTI

İşgücü ödemeleri, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %41,1 arttı. Net işletme artığı/karma gelir %43,5 arttı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNİN GAYRİSAFİ KATMA DEĞER İÇERİSİNDEKİ PAYI %35,0 OLDU

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın üçüncü çeyreğinde %35,0 iken, bu oran 2025 yılında da %35,0 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %46,0 iken %46,7 oldu.

BAKAN ŞİMŞEK: OVP HEDEFLERİYLE UYUMLU BİR BÜYÜME BEKLEMEKTEYİZ

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye ekonomisi, 2025 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5,7, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle çeyreklik bazda yüzde 0,7 büyüme kaydetmiştir.

Ekonomi Bakanlığı öncü göstergeleri çeyreklik bazda büyümeye işaret etse de sektörler arası gelişmeler büyüme hızının zayıflayabileceğini göstermekteydi. Buna rağmen yüzde 5,7’lik büyüme performansı oldukça olumlu bir gelişmedir.

İmalat sanayi bu dönemde yıllık bazda yüzde 6,0, çeyreklik bazda yüzde 0,8 büyüme kaydetmiştir. İmalat sanayindeki bu güçlü görünüm, ekonomideki dengelenmenin ve verimlilik artışlarının bir yansımasıdır.

Öte yandan, büyümenin ana itici gücü, yüzde 8,0 ile yatırımlar olmuştur. Yatırımlardaki bu yüksek artış, orta vadede büyüme potansiyelini yukarı çekecektir. Bununla birlikte, tüketim harcamalarının artış hızı sınırlı kalmış ve yıllık bazda yüzde 2,8 olmuştur. Tüketimdeki bu ılımlı seyir, ekonomideki dengelenme sürecinin sürdüğünü göstermektedir.

Net dış talep büyümeye yüzde 1,8 düzeyinde oldukça güçlü bir katkı vermiştir. İhracat yıllık bazda yüzde 7,1 oranında artarken, ithalat sadece yüzde 2,3 artmıştır. Böylece dış ticaret açığı daralmaya devam etmiştir.

Sektörel gelişmelere bakıldığında, hizmetler sektörü 2025 yılı ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 6,2 büyümüştür. Bu büyümede özellikle turizm faaliyetlerindeki güçlü performans etkili olmuştur. İnşaat sektörü ise yıllık bazda yüzde 4,1 büyüme ile daha ılımlı bir görünüm sergilemiştir. Tarım sektörü ise yıllık bazda yüzde 2,0 küçülmüştür.

Enflasyonla mücadelede kararlılığımız sürerken, büyümenin güçlü seyrini koruması dikkat çekicidir. Uyguladığımız politikalar, hem fiyat istikrarını sağlamayı hem de sürdürülebilir büyüme dinamiklerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda bütçe disiplini, yapısal reformlar ve verimlilik artışına yönelik politikalarımız uygulanmaya devam edecektir.

Bu çerçevede, 2025 yılının ikinci yarısında iç talepte daha ılımlı, dış talepte ise daha belirgin bir toparlanma bekliyoruz. Yatırımların büyümeye olumlu katkısının sürmesini, net dış talebin de büyümeyi desteklemeye devam etmesini öngörüyoruz.

Sonuç olarak, ekonomi politikalarımız dengeli, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme anlayışıyla uygulanmakta olup, yılın tamamında OVP hedefleriyle uyumlu bir büyüme gerçekleşmesini beklemekteyiz."