Spekülatör Nedir? Borsada Spekülatör Kime Denir?

Spekülatörün ne demek olduğunu anlayabilmek için borsa hakkında bilinmesi gereken temel bilgileri öğrenmek gerekir öncelikle. Borsada yatırım yapmak isteyen kişilerin bilmesi gereken öncelikli bilgiler arasında borsa hakkında bilinmesi gereken bazı temel bilgiler de yer alır.



Spekülatör Kimdir?



Spekülatör, uzun vadeli yatırımlar yapan yatırımcıları geride bırakmak amacıyla çeşitli stratejiler kullanarak, yükselen ve düşen borsalarda kısa zaman içinde işlem yaparak risk almış olan kişidir.

Bir spekülatör, almış olduğu riski dengeleyecek kadar büyük oranda kazançlar elde etme umudu ile gelecekteki fiyat hareketlerini ön görme konusunda risk almaktadır.



Aşırı risk almış olan spekülatörlerin piyasada tutunması genellikle pek sürmemektedir. Spekülatörler; pozisyon, stop - loss emirleri ve alım satım performansları ile ilgili istatistikleri takip etme gibi çeşitli stratejiler kullanarak uzun vadede riskler üzerinde kontrol sahibi olurlar. Spekülatör olmak isteniyorsa en az birkaç yıllık bir borsa deneyimi ve de yüksek bir borsa bilgisi gerekir.



Borsada Spekülatör Kime Denir?



Spekülatörler fiyat değişikliklerini tahmin ederek ve bir varlıktaki fiyat hareketlerinden çeşitli karlar elde etmeye çalışırlar. Her piyasada farklı türlerde spekülatörler bulunmaktadır. Örneğin, bireysel yatırımcılar fiyat değişiklikleri üzerinden kazanç sağlama niyeti ile kısa bir süre için bir finansal araç satın alıp spekülatör olabilirler.



Piyasa yapıcılar da spekülatör olarak kabul edilir, çünkü piyasa katılımcılarına karşı olarak zıt bir pozisyondalardır ve ask / spread farkları sayesinde çeşitli karlar elde ederler. Bazı tescilli ticaret firmaları spekülatör olarak kabul edilebilirler, çünkü menkul kıymet satın alabilmek için kaldıraç kullanırlar ve fiyatlarda olan değişikliklerden kar elde ederler.