SPK'dan 5 kişiye geçici işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 5 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

24.09.2025 - 09:08 | | AA
SPK bültenine göre, Kurul, DAP Gayrimenkul Geliştirme AŞ (DAPGM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 veya 104. maddelerinde sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 5 isme yasak getirdi.

Kurul, yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla bu isimlere 24 Eylül itibarıyla borsalarda 6 ay geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

 

 

