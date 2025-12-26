Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaSPK'dan 'telefon dolandırıcılığı' uyarısı
HaberlerUzmanparaSPK'dan 'telefon dolandırıcılığı' uyarısı

SPK'dan 'telefon dolandırıcılığı' uyarısı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kendisini Kurul yöneticisi veya çalışanı olarak tanıtıp vatandaşlardan veya şirketlerden para talep edenlere itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

26.12.2025 - 17:04 | | AA
SPK'dan 'telefon dolandırıcılığı' uyarısı

SPK'den, son dönemde artan telefon dolandırıcılığı girişimlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Haberin Devamı

Son günlerde kendisini Sermaye Piyasası Kurulu yöneticisi ve çalışanlarının yakını olarak tanıtarak veya SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün, yöneticilerin ya da personelin adını kullanarak vatandaşlardan ve şirketlerden muhtelif taleplerle para istenildiği yönünde bilgi edinildiği aktarılan açıklamada, şu uyarılarda bulundu:

"Dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilebilecek nitelikteki bu tarz faaliyetlerde bulunanlara itibar edilmemesi gerekmektedir. Telefonla dolandırıcılık suçu dolayısıyla mağdur olmuş kişiler her zaman suç duyurusunda bulunabilirler ve zararlarının tazmini hususunda her türlü yasal haklarını kullanabilirler."

 

 

Trafik magandalarına geçit yok! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı

Trafik magandalarına geçit yok! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı

Cezaevine götürmek için gelen polisleri görünce bayıldı!

Cezaevine götürmek için gelen polisleri görünce bayıldı!