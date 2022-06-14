'Stagflasyon olası bir senaryo'

Berlin'de konuşan Lindner fiyat baskılarına karşı verilecek en iyi yanıtın daha önce ekonomiyi desteklemek için uygulamaya konan sübvansiyonların sona erdirilmesi olduğunu, Almanya ve Avrupa Birliği'nin (AB) mali disipline dönmeleri gerektiğini ifade etti.

Lindner ayrıca Almanya'da halihazırda askıya alınmış olan yeni borçlanma yasağı kuralının gelecek yıl yeniden uygulamaya gireceğini belirtti. Bu, 2022 yılında 140 milyar euro olması öngörülen yeni borçlanmanın gelecek yıl 10 milyar euro civarına inmesi anlamına geliyor.