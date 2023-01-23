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Standard Chartered, Çin'de faaliyete başladı

Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu tarafından verilen bilgiye göre Standard Chartered Securities (China) Co., Ltd.’nin kuruluşu onaylandı.

23.01.2023 - 08:43 |
Standard Chartered, Çin'de faaliyete başladı

Standard Chartered Securities, 1,05 milyar yuan tutarında sermaye ile Beijing’de kayıt yaptırdı. Şirketin iş kapsamı, menkul kıymet komisyonculuğu, kendi sermayesiyle menkul kıymetler alışverişi, menkul kıymet yüklenimi ve menkul kıymet varlık yönetimi gibi konulardan oluşuyor.

Standard Chartered Securities’in hissedarı Standard Chartered Bank (Hong Kong) şirketidir.
 
Ağustos ve Ekim 2021’de JP Morgan Securities ve Goldman Sachs Gao Hua Securities, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu’nun tek hissedar başvurusu için onayını aldı ve tamamen yabancı sermayeli ilk iki menkul kıymet şirketi oldu. 

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