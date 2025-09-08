Standard Chartered'dan Fed faiz beklentisi

Bankanın bu revize edilmiş tahmini, iş gücü piyasasındaki hızlı yumuşama sinyallerine dayanıyor. Banka tarafından yayımlanan notta, Ağustos ayı istihdam artışının beklentilerin oldukça gerisinde kalması ve işsizlik oranının %4,3'e yükselmesinin bu kararda etkili olduğu vurgulandı.

Daha önce 25 baz puanlık bir indirim bekleyen aracı kurum, son rakamların iş gücü piyasasının hızla yumuşadığını ve bu durumun daha büyük bir faiz indirimine zemin hazırladığını belirtti.

Notta, "Ağustos ayı iş gücü piyasası verilerinin, tıpkı geçen yıl bu zamanlarda olduğu gibi, Eylül ayındaki FOMC toplantısında 50 baz puanlık bir 'telafi' faiz indirimine kapı açtığını düşünüyoruz." ifadesi yer aldı.