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Starbucks, Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı

Dünyanın en büyük kahve dükkanları zinciri olan Starbucks, Rusya'daki tüm faaliyetlerini askıya almaya karar verdiğini duyurdu.

09.03.2022 - 07:04 |
Starbucks, Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı

Starbucks, Rusya'ya ürünlerinin ve kahvelerinin sevkiyatını da durdurduğunu açıkladı. Starbucks lisansı ile Rusya'da en az 100 kahve dükkanı işleten Kuveyt merkezli Alshaya Group, Rusya'daki 2000 iş ortağına destek sağlayacağını belirtti.

Dün de McDonalds, Rusya'daki 847 restoranının faaliyetlerini durduracağını açıklamıştı.

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