Starbucks'ın satışları beklentilerin gerisinde kaldı

28 Mart'ta sona eren ikinci çeyrekte Starbucks'ın gelirleri yüzde 11 artışla 6,67 milyar dolara yükselirken, beklentiler 6,82 milyar dolar seviyesindeydi.

İkinci çeyrekte hisse başına kar ise geçen yılın aynı dönemindeki 0,28 dolardan 0,56 dolar seviyesine yükseldi.

Starbucks, 2021 yılının tamamı için ciro tahminini 28,5-29,3 milyar dolar, düzeltilmiş hisse başına kar tahminini de 2,90-3,0 dolar aralığına yükseltti. Analistler ise 28,61 milyar dolar ciro, hisse başına 2,85 dolar kar bekliyorlar.