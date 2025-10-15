Startuplara 475 milyon dolarlık yatırım

StartupCentrum tarafından hazırlanan Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu'nun 2025 üçüncü çeyrek sonuçları açıklandı. Rapora göre, yılın dokuz ayında Türkiye girişimcilik ekosisteminde 240 yatırım turunda toplam 475 milyon dolar yatırım gerçekleşti. Ocak-eylül döneminde işlem sayısı bakımından sağlık ve biyoteknoloji, oyun, fintek ile üretim ve malzeme teknolojileri sektörleri öne çıktı.

Haberin Devamı

Aynı dönemde işlem hacmi bakımından ilk sırada 197,9 milyon dolarla fintek yer alırken, onu 149,8 milyon dolarla oyun, 12,4 milyon dolarla üretim ve malzeme teknolojileri takip etti. Bu dönemde yapay zeka odaklı girişimler, Türkiye girişimcilik ekosisteminde her zamankinden daha güçlü bir konuma yükselirken, toplam yatırım işlemleri içinde yapay zeka girişimlerinin payı son 5 yılda artarak yüzde 17,7'ye ulaştı.

Gelecek dönemde yapay zekanın, fintekten sağlık çözümlerine, oyun sektöründen üretim teknolojilerine kadar farklı dikeylerde inovasyonun temel motoru olmaya devam etmesi bekleniyor.

YATIRIMLAR ANADOLU'YA YAYILIYOR

Yatırım adedi önceki yılın aynı dönemine kıyasla düşerken, toplam tutar yüksek seviyesini korudu. Yapılan yatırımların 106'sı TÜBİTAK-BİGG kapsamında gerçekleşirken 11'i kitle fonlaması yoluyla tamamlandı. TÜBİTAK-BİGG yatırımları yaklaşık 2,42 milyon dolar, kitle fonlama tutarı ise yaklaşık 1,66 milyon dolar oldu.

Haberin Devamı

Yıl bazında bakıldığında, 2025'teki toplam yatırım hacmi 2023 seviyesinin üzerinde seyrederken, 2021 ve 2022'deki rekor yılların altında kaldı. Yılın 9 ayında Türkiye girişimcilik ekosisteminde yatırımların coğrafi dağılımı, hem merkezi şehirlerin güçlü konumunu koruduğunu hem de kamu desteklerinin etkisiyle yatırımların Anadolu'ya yayılma eğiliminin belirginleştiğini ortaya koyuyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir en çok yatırım alan iller sıralamasında ilk üçte yer alırken, Kocaeli özellikle BİGG desteklerinin katkısıyla önemli bir çıkış yakaladı. Aynı dönemde 65 yabancı yatırımcı kurum yatırım yaptı. Yabancı yatırımcıların toplam yatırımlar içindeki payı istikrarlı şekilde varlığını sürdürürken, özellikle fonların erken aşama yerine daha olgunlaşmış, ölçeklenme potansiyeli yüksek girişimlere yöneldiği görülüyor.

"TEMEL ODAK YAPAY ZEKAYA DÖNDÜ"

Boğaziçi Ventures Üst Yöneticisi (CEO) Barış Özistek yaptığı değerlendirmede, 9 aylık sonuçlara bakıldığında yatırım adet ve tutarlarının düşük tempoda devam ettiğini belirterek, "Tabii ki güzel haberler, parlayan şirketler ve iyi yatırımlar duyuyoruz. Ama Türkiye'nin ölçeğine ve Türkiye girişim ekosisteminin büyüklüğüne baktığımızda şu anki toplam yatırım tutarları ve adetleri oldukça düşük." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Türkiye girişim ekosisteminin, EMEA Bölgesi'nin en iyi 10 ekosisteminden biri olduğuna değinen Özistek, "Dolayısıyla bunun yatırımlara ve Türkiye'de doğup, büyüyen şirket sayısına da yansıması gerekiyor. Sektör odağı düşmeye devam ediyor, bu dünyada da böyle. Temel odak yapay zekaya döndü. Farklı sektörlerde yapay zekanın uygulama alanlarına yatırım yoğunlaşıyor." diye konuştu.

"İKİ UÇLU YATIRIM EĞİLİMİ TÜRKİYE'DE DE GÖRÜLMEYE BAŞLANDI"

212 Kurucu Ortağı Ali Karabey de fintek, yapay zeka ve oyunun bu yılın yıldızları olduğunu belirterek, bu alanların hem yatırım hacminde hem de işlem sayısında ön planda yer aldığını ifade etti. Yılın son çeyreğinde hem ülkede hem de küresel ölçekte daha seçici ama daha olgun bir yatırım ortamı beklediklerini dile getiren Karabey, şunları kaydetti:

"Yatırımcılar artık hızdan çok hazırlığa değer veriyor. Bu da girişimciler için net konumlanma, güçlü finansal göstergeler ve sağlam yönetim süreçlerinin her zamankinden daha önemli olduğu bir döneme işaret ediyor. Dünyada giderek belirginleşen iki uçlu yatırım eğilimi Türkiye'de de görülmeye başladı. Bir yanda büyük ve yapay zeka odaklı yatırımlar öne çıkarken, diğer yanda erken aşamada daha temkinli ama istikrarlı adımlar dikkat çekiyor. 2026'ya girerken, tohum ve erken aşama tarafında değerlemelerde kademeli bir toparlanma öngörüyoruz."

Haberin Devamı

Karabey, uluslararası yatırımcı ilgisinin yeniden canlanmasının Türkiye için önemli bir sinyal olduğuna dikkati çekerek, Avrupa ve Orta Doğu merkezli fonların Türkiye'ye daha fazla odaklandığını, özellikle yapay zeka, güvenlik ve altyapı dikeylerinde şirket birleşmeleri ve satın almalarındaki hareketliliğin artabileceğini söyledi.