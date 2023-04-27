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UzmanparaStellantis, 33 bin 500 kişiyi işten çıkarabilir
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Stellantis, 33 bin 500 kişiyi işten çıkarabilir

Dünyanın önde gelen araç üreticilerinden Stellantis NV gönüllü ayrılmaları için ABD'de 33 bin 500 çalışanına teklif götürdü.

27.04.2023 - 10:33 |
Stellantis, 33 bin 500 kişiyi işten çıkarabilir

Piyasada rekabetinin arttığını ve elektrikli araçlara doğru hızlı bir yönelim olduğunu belirterek maliyetleri kısmayı hedeflediğini duyuran Stellantis, saatlik ücretli çalışan 31 bin personeline ve maaşlı çalışan 2500 personeline gönüllü ayrılmaları için teklif sundu.

Şirket bu teklifi imalat bölümünde bulunan en az 3500 saatlik çalışanın kabul etmesini bekliyor.

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