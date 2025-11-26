'Sterlin değer kaybedebilir'
ING Stratejisti Francesco Pesole, İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves’in açıklayacağı bütçede enflasyonu düşürmeye yönelik mali sıkılaşma önlemleri sunmasının sterlin üzerinde baskı yaratabileceğini belirtti.
26.11.2025 - 14:15 | | Foreks Haber
Pesole’ye göre dezenflasyonist mali sıkılaşma İngiltere devlet tahvillerindeki risk primini azaltabilir ancak bu durum İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz indirim beklentilerini güçlendirebilir. Daha olumsuz bir senaryo ise bütçenin piyasaları mali yol haritasının sürdürülebilir olduğuna ikna edememesi olur.
Pesole, piyasaların mali riskleri fiyatlamayı bırakması, BoE’nin faiz indirimi yapacağına ikna olmaması halinde sterlinin hafif değer kaybedebileceğini ifade etti.