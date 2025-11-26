'Sterlin değer kaybedebilir'

Pesole’ye göre dezenflasyonist mali sıkılaşma İngiltere devlet tahvillerindeki risk primini azaltabilir ancak bu durum İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz indirim beklentilerini güçlendirebilir. Daha olumsuz bir senaryo ise bütçenin piyasaları mali yol haritasının sürdürülebilir olduğuna ikna edememesi olur.

Pesole, piyasaların mali riskleri fiyatlamayı bırakması, BoE’nin faiz indirimi yapacağına ikna olmaması halinde sterlinin hafif değer kaybedebileceğini ifade etti.