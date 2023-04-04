Sterlin, dolar karşısında 10 ayın zirvesini gördü
İngiliz sterlini, ABD doları karşısında 10 ayın en yüksek seviyesini test etti.
04.04.2023 - 15:04 |
Sterlin bugün dolar karşısında son 10 ayın zirvesine yükseldi. Doların, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mayıs ayında 25 baz puan faiz artırımına gitmesi olasılığının yüzde 45 olarak fiyatlanmasının etkisiyle zayıflaması sterline destek verdi.
Sterlin/dolar paritesi bugün yüzde 0,84 artarak 1,2521 seviyesini gördü. Bu seviye en son 2022 yılı Haziran ayında test edilmişti.
Analistler sterlinde açılmış kısa pozisyonların kapatılmasının sterlin/dolar paritesinde artışa yol açtığını belirtiyor.
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