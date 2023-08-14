'Sterlin, dolar karşısında zayıflayabilir'

ING Analisti Chris Turner yayınladığı yatırımcı notunda güçlü ABD ekonomik aktivite verilerinin desteğiyle doların yükselmesine bağlı olarak sterlinin bugün dolar karşısında 1,2590/1,2610 bölgesine kadar düşebileceğini söyledi.

"Buna ek olarak, sterlin hareketi muhtemelen sırasıyla salı ve çarşamba günü açıklanacak olan İngiltere iş gücü piyasası ve enflasyon raporlarından etkilenecek" değerlendirmesini yapan Turner, İngiltere'de verilerin beklenenden daha zayıf gelmesini ve İngiltere Merkez Bankası'nın 50 baz puanlık faiz artırımı şansını azaltmasını bekliyor.

Turner, "Sterlin çarşamba günkü temmuz TÜFE verileriyle daha fazla sorun yaşayabilir" ifadelerini de kullandı.