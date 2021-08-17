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Sterlin, dolar ve euro karşısında geriledi

Sterlin, İngiltere'de bugün açıklanan istihdam verisinin ardından dolar ve euro karşısında değer kaybediyor.

17.08.2021 - 11:58 | | Foreks
Sterlin, dolar ve euro karşısında geriledi

Hükümetin kısa çalışma ödeneği programının sona ermesi ve eylül ayında açıklanacak verilerin istihdam açısından belirleyici olacağını belirten analistler, "Eylül ayı verisi ekonominin yılın geri kalanında nasıl bir seyir izleneceğini ortaya koyacak" değerlendirmesini yaptılar.

İstihdam verisi sonrasında GBP/USD son 3 haftanın en düşük seviyesi olan 1,3787'ye kadar gerilerken, EUR/GBP 0,8536 ile son 2 haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

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