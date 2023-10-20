Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaSterlin, euro karşısında 5 ayın dibinde
HaberlerUzmanpara Haberleri Sterlin, euro karşısında 5 ayın dibinde

Sterlin, euro karşısında 5 ayın dibinde

İngiltere'de perakende satışların eylül ayında %0,9 ile beklenenden çok daha fazla düşmesi ve ekonominin yüksek faiz oranlarının sıkıntısını hissettiğini göstermesinin ardından sterlin, euro karşısında son 5 ayın en düşük seviyesine geriledi.

20.10.2023 - 11:01 | | Foreks Haber
Sterlin, euro karşısında 5 ayın dibinde

Monex Europe Döviz Piyasası Analisti Nick Rees verilerin "tüketici harcamalarında endişe verici bir düşüş gösterdiğini ve İngiltere'nin resesyona girme ihtimalini politika yapıcılar için yeniden masaya yatırdığını" belirterek İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) kasım ayında faiz artırımına gitme ihtimalinin giderek azaldığını savundu.

Haberin Devamı

Euro/sterlin paritesi %0,2 artışla 0,8739'a yükseldi. Böylelikle sterlin mayıs ayından bu yana en zayıf seviyesine ulaştı. Euro/sterlin şu sıralarda 0,8730'dan işlem görüyor.

Tuğba Şenoğlu takımı sırtladı! Sultanlar Ligi'nde Markova şov

Tuğba Şenoğlu takımı sırtladı! Sultanlar Ligi'nde Markova şov

İkinci cuma! Mescid-i Aksa'da İsrail polisi her yeri sardı

İkinci cuma! Mescid-i Aksa'da İsrail polisi her yeri sardı