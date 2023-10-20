Sterlin, euro karşısında 5 ayın dibinde

Monex Europe Döviz Piyasası Analisti Nick Rees verilerin "tüketici harcamalarında endişe verici bir düşüş gösterdiğini ve İngiltere'nin resesyona girme ihtimalini politika yapıcılar için yeniden masaya yatırdığını" belirterek İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) kasım ayında faiz artırımına gitme ihtimalinin giderek azaldığını savundu.

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Euro/sterlin paritesi %0,2 artışla 0,8739'a yükseldi. Böylelikle sterlin mayıs ayından bu yana en zayıf seviyesine ulaştı. Euro/sterlin şu sıralarda 0,8730'dan işlem görüyor.