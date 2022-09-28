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'Sterlindeki düşüş sonrası gelişmeleri izliyoruz'

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, İngiliz hükümetinin açıkladığı mali program sonrasında sterlinin dolar karşısında rekor düşük seviyeye gerilemesinin yol açtığı gelişmeleri izlemekte olduklarını bildirdi.

28.09.2022 - 09:48 |
'Sterlindeki düşüş sonrası gelişmeleri izliyoruz'

Financial Times'a yaptığı açıklamada son günlerdeki finansal kargaşanın küresel ekonomiye yayılmadığını savunan Yellen, "Finansal piyasalar hala iyi çalışıyor. Piyasalarda likidite problemleri geliştiğini görmedik" dedi.

Yellen hem ABD hem de İngiltere'nin ciddi enflasyon problemleri olduğunu ve merkez bankalarının enflasyonu aşağı getirmeye odaklandıklarını vurguladı.

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