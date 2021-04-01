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Stopaj avantajında süre uzatıldı

Türk lirası tasarrufları artırmak için önce Ekim 2020’de hayata geçirilen ve sonrasında 31 Mart 2021’e kadar uzatılan TL mevduata stopaj avantajı 31 Mayıs'a kadar uzatıldı.

01.04.2021 - 07:46 |
Stopaj avantajında süre uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre stopaj vergisi avantajı 2 ay daha sürecek.

Ekim 2020’de getirilen ve 6 ay uygulanan düzenlemeye göre TL mevduatlarda vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 15 olan oran yüzde 5’e, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12 olan oran yüzde 3’e, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan stopaj oranı yüzde 0’a çekilmişti.

Stopaj avantajında süre uzatıldı

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