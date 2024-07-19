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Uzmanpara'Şu anda fiyat istikrarına sahip değiliz'
HaberlerUzmanpara'Şu anda fiyat istikrarına sahip değiliz'

'Şu anda fiyat istikrarına sahip değiliz'

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, faiz indirimi çağrısında bulunmadan önce enflasyonun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) %2'lik hedefine geri dönmekte olduğuna dair daha fazla güven aradığını söyledi.

19.07.2024 - 09:19 | | Foreks Haber
'Şu anda fiyat istikrarına sahip değiliz'

Daly, “Şu anda fiyat istikrarına sahip değiliz. Gerçekten iyi veriler geldi, ancak enflasyona ilişkin gelen verilerin olumlu olmasına ve bu yılın başlarından sonra gelen iyi verilere rağmen, enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde %2 hedefine geri döndürme konusunda henüz o noktada değiliz” dedi.

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Para politikasının şu anda dengeleyici bir hareket içinde olduğunu ifade eden Daly, "Faiz oranlarını normalleştirmek için çok erken davranmak ve ardından enflasyonun hedefimizin altında veya üstünde kalması bir risktir ve çok uzun süre beklemek ve iş gücü piyasasının duraklamasına neden olmak da bir risktir” dedi.

Daly, faiz indirimi konusunda sabırlı olunması uyarısında bulunarak, Fed yetkililerinin “hızlı hareket etmenin ve hatalı olmanın maliyetlerini dengelemek” zorunda olduklarını ve politika hatasından kaçınmanın önemli olduğunu söyledi.

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