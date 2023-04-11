Şubat ayı sanayi üretimi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Şubat ayı sanayi üretimi verisini açıkladı.

Buna göre sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde 2023 yılı Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %18,2, imalat sanayi sektörü endeksi %8,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,5 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %6 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde 2023 yılı Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %11,2 ve imalat sanayi sektörü endeksi %6,6 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,4 arttı.