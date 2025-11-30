Canlı Borsa
Süresiz nafaka kalkıyor mu? Gözler Meclis'e çevrildi: Evlilik süresi detayı

Nafaka düzenlemesi mart ayından sonra Meclis'e sunulacak. Teklifle süresiz nafakanın kaldırılması gündemde. Nafakada evlilik süresi dikkate alınacak. 3 yıl evli kalanlara 5 yıl, 5 yıl evli kalanlara 7 yıl nafaka verilmesi planlanıyor. Peki, aile hukukuna dair başka hangi düzenlemeler yapılacak? İşte detaylar...

30.11.2025 - 17:06
AK Parti yeni yılda nafaka düzenlemesini gündemine alacak. Süresiz nafaka uygulaması yerine evlilik süresinin göz önünde bulundurularak bir sınır belirlenmesi bekleniyor.

AK Parti, Meclis gündemine 2026 yılı içerisinde gelecek yargı paketleri için kolları sıvadı. 11’inci yargı paketinin Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanmasının ardından, yasal düzenleme ihtiyacı duyulan konular mercek altına alınmaya başlandı. Süresiz nafaka uygulaması da onlar arasında. 13’üncü yargı paketinde yer alması bekleniyor yeni düzenlemenin.

5 YIL EVLİ KALANA 7 YIL, 3 YIL EVLİLİĞE 5 YIL NAFAKA

Süresiz nafaka uygulamasının kanunda yer almadığını belirten AK Parti kaynakları, nafaka koşullarının hâkim takdiri ile belirlendiğinin altını çiziyor. Yeni düzenlemede evlilik sürelerine göre nafaka süresi belirlenmesi seçeneği masada. Taslak çalışmaya göre 5 yıl evli kalanlara 7 yıl, 10 yıl evli kalanlara 12 yıl nafaka ödenmesi seçeneği gündeme gelebilecek.

NAFAKA TASLAĞINDA NE VAR?

AK Parti kaynakları, belirli bir yaşın ardından boşanan kadınların hayata katılımının nafaka ya da belirli bir gelir kalemi olmaksızın kolay olmayacağına dikkat çekiyor. Bu kapsamda nafakası sona eren kadınlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın devreye girerek sosyal yardımları devreye alması seçeneği de çalışmanın içinde.

Nafaka çalışması kapsamında çekişmeli boşanma davalarının azaltılması için de yeni bir uygulama gündeme gelecek. Çiftlerin boşanma kararının hızlıca alınması, üzerinde anlaşmazlık olan mal paylaşımı ve velayet gibi meselelerin ayrı davalarda görülmesi seçeneği üzerinde çalışılıyor.

